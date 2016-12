Uma professora de 37 anos foi agredida e ameaçada com um facão pelo companheiro, em Nova Odessa. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (20), na residência do casal, na Rua Pedro Sniker, no Jardim Fadel.

A professora S.C.O. disse que o operador de máquina J.B.M., de 57 anos, chegou em casa por volta das 23h20, alterado por ter ingerido bebida alcoólica. Com medo, ela se trancou no quarto. O homem foi atrás dela e começou a chutar a porta. A vítima conseguiu se desvencilhar do companheiro e correu para o corredor da residência, aguardando a chegada de uma amiga, para quem havia pedido socorro.

LEIA TAMBÉM: Idoso de 70 anos é esfaqueado em assalto a residência

Foto: Arquivo / O Liberal

O operador de máquina, no entanto, ao vê-la, pegou um facão enferrujado dentro de casa e partiu para cima da professora. Ele lançou o objeto na direção da vítima, que para se defender colocou uma das mãos na frente, sofrendo um corte.

O agressor passou a bater, com o facão, nas costas e nas pernas da professora. Ele também a ameaçou de morte dizendo que iria “picotá-la” e a ofendeu com vários xingamentos. A Polícia Militar foi chamada na casa da amiga da vítima, há cem metros do local onde ela mora.

Os soldados se dirigiram até o endereço do casal e se depararam com o autor parado, em frente à residência. Em revista, encontraram, preso na cintura dele, um facão enferrujado com aproximadamente 50 centímetros de lâmina. Ele negou a agressão e disse que estava armado com a faca porque acreditava que a professora estava lhe traindo.

LEIA TAMBÉM: Encapuzados assaltam casa do irmão de Lu Alckmin

O caso foi apresentado na delegacia do município como violência doméstica, lesão corporal e ameaça. O autor vai responder os crimes em liberdade.