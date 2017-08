Professor Antonio anuncia verba para a Saúde

O vereador Antonio Alves Teixeira, o professor Antonio (PT), anunciou na última semana a aprovação de mais recursos conquistados através do seu partido. A verba, no valor de R$ 120 mil, foi possível através de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Teixeira (PT). O recurso será destinado à Saúde na compra de equipamentos hospitalares em Nova Odessa. Foto: Arquivo / O Liberal

“Quando soube da possibilidade da verba, fui me informar e tive a informação que deveria pedir os materiais específicos que o município necessitava. Conversei com o secretário de Saúde e ele falou que trabalha com ventiladores pulmonares alugados, que o HMNO não possui um equipamento próprio. Sendo assim, cotamos os valores e vimos que além do ventilador adulto, dá para adquirir um infantil e também um desfibrilador”, explicou Professor Antonio.

Os recursos, que já foram anunciados e devem ser liberados em breve, são provenientes do Ministério da Saúde e será destinado a compra de um ventilador pulmonar adulto, um ventilador pulmonar infantil e um desfibrilador para serem utilizados no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.