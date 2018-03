Procurador sugere retorno de secretário afastado em N. Odessa

Foto: Arquivo - O Liberal

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou favorável ao recurso da Prefeitura de Nova Odessa que tenta reconduzir Vanderlei Cocato ao cargo de secretário municipal de Saúde. O agravo de instrumento, que ainda será analisado pela relatora Vera Angrisani, tramita na 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça e ainda não tem decisão. Cocato foi afastado de suas funções no Executivo depois que o juiz Gabriel Baldi de Carvalho concedeu liminar em ação civil patrocinada pelo Ministério Público, sob a argumentação de que o ex-secretário não possui “reputação ilibada”. Contudo, o promotor Luiz Roberto Faggioni disse, em seu parecer, que não vê ilegalidades que justifiquem a intervenção do Judiciário.

Na decisão em primeira instância, o juiz diz que a verificação de retidão da conduta do agente público não depende, necessariamente, da existência de condenação criminal, fato que foi rebatido pela Procuradoria-Geral de Justiça. “(…) A reputação ilibada é um conceito indeterminado e subjetivo, o que depende de juízo de valor da administração pública e, no caso em comento, entende ela, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, que não há motivos para exonerar o secretário de Saúde de seu cargo”, afirma Faggioni. Ainda de acordo com o promotor, mesmo que houve contra Cocato sentença transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos, isto não implicaria em sua perda do cargo, já que “os efeito da condenação de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença”, frisa.

SAÍDA. Para não ser penalizada com multa diária no valor de R$ 5 mil, a Prefeitura de Nova Odessa cumpriu a determinação judicial e exonerou Cocato do cargo em 30 de janeiro. Atualmente, a pasta é comandada interinamente por André Faganelo, chefe de gabinete do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

Procurada pelo LIBERAL, a Secretaria de Negócios Jurídicos de Nova Odessa ressaltou que o parecer da Procuradoria-Geral do Estado reforça o entendimento do governo municipal, de que não há impedimento legal para a contratação do secretário e muito menos para a sua prévia condenação pública”, traz nota encaminhada pela assessoria de imprensa.