Procurador passará a trabalhar 2 horas mais em Nova Odessa

Em votação apertada, a presidente Carla Lucena (PSDB) precisou desempatar se posicionando favoravelmente ao pedido do governo. A oposição, no entanto, defendeu que a estratégia aumenta a folha salarial em aproximadamente R$ 90 mil anualmente e não garante a arrecadação. “São cinco procuradores. Temos em Nova Odessa dois juízes e dois promotores de Justiça. Imagina se o Judiciário resolve fazer o mesmo que nós?”, questionou Cláudio Schooder, o Leitinho (PV). “Não questiono o trabalho dos procuradores e sim as nossas prioridades agora. A Saúde está carente”, pontuou.

Em mais uma estratégia para tentar aumentar a arrecadação, a gestão Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) conseguiu aprovar na câmara o projeto de lei que aumenta em duas horas diárias a carga horária dos cinco procuradores jurídicos concursados. A estratégia é fazer com que estes servidores públicos tenham mais tempo para inscrever inadimplentes na dívida ativa e recuperar judicialmente os valores para o erário. A prefeitura também defende que com o aumento de quatro para seis horas diárias haverá economia com o pagamento de horas extras a estes funcionários.

Foto: Mariana Ceccon / O Liberal

Comemorando a aprovação, o secretário de Governo, Wagner Morais, disse que esta medida “destravará” o setor jurídico municipal. “Era uma necessidade administrativa. Temos um quadro inferior de funcionários com relação à demanda do município. Este aumento é justo e plausível”, pontuou. O líder do governo na câmara, Elvis Garcia, o Pelé (PSB), também falou que o aumento da carga horária trará mais segurança ao Executivo. “Lá na frente pagaríamos essa conta. Horas extras habituais são consideradas partes integrais do salário em uma possível ação trabalhista”, resumiu.

Líder do PSDB, o vereador Vagner Barilon disse que é urgente as inscrições na dívida ativa. “Se hoje estivéssemos com todos os devedores do ano passado inscritos, provavelmente estaríamos em uma situação menos apertada. Não dá para aceitar que o município tenha mais de 40% de inadimplência e um valor irrisório sendo cobrado na Justiça”, finalizou.