Um homem de 35 anos, que era foragido da Justiça, foi preso durante um churrasco, na madrugada desta quinta-feira (22), no bairro Altos do Klavin, em Nova Odessa. Segundo informações da polícia, o suspeito era procurado por estelionato e roubo. Os crimes foram cometidos nos anos de 2006 e 2013, respectivamente.

Policiais militares chegaram até o foragido E.L.B., após denúncia anônima de que o morador de uma casa na Rua Pedro Motta seria procurado pela Justiça. Os soldados se deslocaram até o endereço, na madrugada desta quinta-feira, onde acontecia um churrasco. Eles perguntaram pelo morador e o suspeito se apresentou inicialmente com outro nome.

Foto: Arquivo/O Liberal

O homem, no entanto, acabou sendo desmascarado ao mostrar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os policiais constataram que o documento era falso quando o número descrito na carteira não batia com os do sistema. Ele acabou admitindo que a CNH era falsa e que estava com dois mandados de prisão em aberto, um por roubo em Indaiatuba em 2013 e outro, por estelionato em Santo André, em 2006.

O foragido foi apresentado na delegacia do município e depois transferido para a cadeia de Sumaré, onde está à disposição da Justiça.