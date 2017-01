Procon resolveu 90% das solicitações neste ano

O Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de Nova Odessa resolveu 90% das 1.052 atendimentos realizados no ano de 2016, segundo balanço divulgado pelo órgão nesta última quinzena do mês de dezembro. Entre as principais reclamações atendidas estão as relacionadas a telefonia, internet e vícios de produtos.

A diretora do Procon de Nova Odessa, Analina Demiqueli, destacou a importância do órgão na busca pelos direitos dos consumidores que constantemente enfrentam problemas relacionados a compras ou serviços contratados, mas lembrou da importância de o cidadão prestar bastante atenção na hora das aquisições, para evitar eventuais problemas futuros.

“Estamos aqui para atender o consumidor, tirar suas dúvidas e, em casos de algum problema, ajudá-lo na busca por uma solução junto aos responsáveis. Ler atentamente as cláusulas, os serviços e prazos oferecidos antes de finalizar a compra é essencial e, em caso de dúvidas, converse com o vendedor ou procure o Procon”, disse Analina.

Além destes atendimentos, o órgão ainda realizou outros 870 atendimentos de cidadãos que buscavam esclarecer dúvidas sobre outros temas, como Nota Fiscal Paulista, audiências e outros.

O Procon de Nova Odessa está localizado na Avenida João Pessoa, 1300, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h, sendo que o telefone de contato é o 3476-3261. Fechado durante o período de recesso da prefeitura, o órgão retoma suas atividades no dia 8 de janeiro.

