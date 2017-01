Procon encontra diferença de até 77,9% em Nova Odessa

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Nova Odessa indicou uma variação de até 77,9% no preço de alguns materiais escolares. Pesquisar preços e reunir grupos de pais para comprar são algumas das dicas para economizar. O órgão de defesa ao consumidor ainda alertou sobre os materiais que não podem ser pedidos pelas escolas.

“A compra dos materiais escolares requer bastante atenção. O consumidor tem a liberdade de buscar os melhores preços e condições de pagamento e pesquisar é sempre indicado”, afirmou a diretora do Procon, Analina Demiqueli. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo ela, reaproveitar sobras de material também é uma medida que ajuda na economia. “Formar grupos de pais para comprar o material em quantidade também pode render bons descontos”, disse.

O levantamento feito pelo Procon apontou diferença de preço de 77,9% na caixa de lápis com 12 cores. Já o preço da lapiseira variou 65,52% entre os estabelecimentos. Outro item que chamou atenção em relação ao preço foi o caderno brochurão de 96 folhas com capa dura, com variação de 55,56%.

A pesquisa ainda envolveu itens como caderno universitário, caneta hidrocor, corretivo e caneta marca texto.

A diretora do Procon destacou ainda que é proibido às instituições de ensino exigir produtos de uso coletivo como giz, canetas para quadro branco, material de limpeza, papel higiênico, copos, entre outros itens.