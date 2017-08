Prefeitura recebe exposição sobre educação emocional das crianças

A Prefeitura de Nova Odessa está sediando uma exposição itinerante do Projeto Afin (Afeto na Infância – Você afinado com seu filho). O evento foi idealizado pela juíza de Direito da 2ª Vara da cidade, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, e busca oferecer um conteúdo capaz de promover transformações positivas para a educação emocional das crianças, formando cidadãos mais conscientes.

A mostra, que está aberta para visitação no saguão do Paço Municipal, conta com uma série de painéis ilustrados com dicas práticas, baseadas em estudos científicos das áreas de medicina, psicologia e pedagogia, sobre como pais e cuidadores podem agir para melhor educar o emocional de suas crianças.

A exposição foi aberta na manhã desta quarta-feira. Junto da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, e de autoridades municipais, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) recepcionou a juíza e visitou a mostra. “Nova Odessa é uma cidade que me acolheu muito bem e é uma honra saber que o município e o prefeito estão apoiando esta causa”, afirmou a magistrada.

“Todos têm uma história para contar, seja de afeto ou de desafeto e, com este projeto, estamos propondo uma discussão sobre a saúde sentimental de nossas crianças e adolescentes. Queremos que as pessoas tenham acesso a este conteúdo e que contribuam para o debate deste tema”, disse.