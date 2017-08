Prefeitura realiza conserto de seis semáforos

Depois de passar mais de quatro meses “brigando” juridicamente com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), a Prefeitura de Nova Odessa resolveu assumir os prejuízos com os semáforos defeituosos na Avenida Ampélio Gazetta, parte do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares.

Foram seis equipamentos que falharam e precisaram de substituição de peças ao custo de R$ 19,8 mil. A avenida foi entregue totalmente revitalizada em agosto de 2015 pelo governo estadual.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Na última sexta-feira, técnicos da prefeitura trabalharam na substituição das peças de controle dos semáforos. Durante meses os motoristas trafegaram com os sinais piscando, estagnados na luz amarela ou totalmente apagados.