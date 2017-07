Prefeitura pode prorrogar Programa de Regularização de Débito

Foto: Prefeitura de NO - Divulgação

Seis vereadores de Nova Odessa estiveram nesta sexta-feira no gabinete do prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) para pedir a prorrogação do PRD (Programa de Regularização de Débitos), que encerrou no último dia 30. Em pouco menos de quatro meses em funcionamento, a arrecadação atingiu mais de R$ 1,3 milhão em débitos atrasados à vista e houve ainda a negociação de mais R$ 8,5 milhões em parcelamentos. Mais de três mil pessoas aderiram ao projeto de regularização o que motivou os parlamentares a fazerem o pedido.

“Acredito que a iniciativa dos vereadores tenha sido tomada porque eles receberam pedidos da população e nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Sendo assim, não vejo problemas em aceitar a sugestão. Estou encaminhando a solicitação para os departamentos responsáveis para que avaliem a viabilidade e tomem as providências para atendimento”, comentou o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza após a reunião.

O PRD tem como principal objetivo receber impostos em atraso como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) negociando como o contribuinte descontos e isenções de juros e multas. A presidente da câmara, Carla Lucena (PSDB), foi quem liderou este movimento pela prorrogação do prazo. Para ela, a crise financeira que assola o País tem causado grande dificuldade para as famílias. “Obviamente, a realidade do morador de Nova Odessa não se difere e aumentar o prazo ajuda a todos de uma maneira geral”, finalizou.