Prefeitura orienta sobre melhores espécies de árvores

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa elaborou um panfleto com dicas sobre os tipos de árvores mais indicados para serem plantadas nas calçadas. Além de pensar em questões como a profundidade da cova onde será realizado o plantio, é preciso analisar quais espécies não causarão problemas nas calçadas por conta das raízes. Segundo a secretaria, é comum o registro de danos nas tubulações subterrâneas e fiação dos postes por conta de árvores de espécies não condizentes com área urbana.

De acordo com o material, entre as espécies indicadas para áreas urbanas estão o Oiti, que pode atingir entre 8 e 15 metros de altura; o Manacá da Serra, que se destaca pelas cores de suas flores ou ainda a Dama da Noite, que alcança até 7 metros de altura e é muito utilizada para formação de cercas-vivas. São indicadas ainda para área urbana o Resedá, a Pata de Vaca e a Quaresmeira, que é umas das principais espécies utilizadas na arborização urbana no Brasil. Foto: Arquivo / O Liberal

“Queremos com este material orientar os moradores sobre as espécies adequadas e evitar que, no futuro, tenhamos que cortar árvores por não serem condizentes com o espaço em que foram plantadas, como infelizmente acontece hoje em alguns pontos da cidade”, explicou a diretora de Meio Ambiente, Fernanda Dagrela.