Prefeitura oferece 90 vagas em cursos gratuitos

A Prefeitura de Nova Odessa, através do Fundo Social de Solidariedade, disponibiliza 90 vagas de cursos gratuitos de qualificação no Clube da Melhor Idade, no CAS (Centro de Atendimento Social), do Jardim São Jorge, e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras. Serão ministrados cursos de manicure e pedicure com decoração de unhas, design de sobrancelhas e artesanato em fitas.

Para o Clube da Melhor Idade serão 15 vagas para o curso de manicure e pedicure e outras 15 para o curso de design de sobrancelhas. As inscrições podem ser feitas a partir do próximo dia 17, das 8h às 17h. Diferente do CAS e do CRAS, que atendem às pessoas conforme a área de abrangência em que residem, os cursos oferecidos no Clube aceitam inscrições de munícipes da cidade toda.

LEIA TAMBÉM: Vacinação contra febre amarela deve ser agendada

O curso de manicure e pedicure inicia em 16 de agosto, com aulas ocorrendo às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30. Já Design de Sobrancelhas começa no dia 17 do mês que vem, com aulas às quintas-feiras, também entre 13h30 e 16h30. A Secretaria do Clube da Melhor Idade fica na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro, e o telefone para obter mais informações é o 3476-6053.