Prefeitura de Nova Odessa realiza ‘manhã de serviços’ no feriado

Durante o feriado de Proclamação da República, nesta quarta-feira, a Prefeitura de Nova Odessa fará uma programação especial para estimular novos negócios na cidade e o consumo no comércio local. Batizado de “Manhã de Serviços”, o ato organizado pela Secretaria de Desenvolvimento será na Praça Central José Gazzetta.

Ao longo de toda a manhã consultores jurídicos tirarão dúvidas da população e empreendedores, ajudando inclusive na confecção de currículos através do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Também serão prestados serviços de saúde como aferição de pressão arterial e glicemia. Todas as atividades são gratuitas.

“Teremos pessoas capacitadas orientando a população, seja para cadastro em banco de empregos ou dicas para se destacar na empresa”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Elvis Ricardo Maurício Garcia. “Nosso comércio é forte e conta com uma variedade grande. Os lojistas trabalham com produtos de qualidade e preços competitivos. Queremos, com esta ação, valorizar o comércio local, mostrando para os moradores de Nova Odessa que eles não precisam ir para as cidades vizinhas para ter bom atendimento, produtos de qualidade e bom preço. Temos tudo isso aqui, perto de nossas casas”, disse.