Prefeitura de Nova Odessa quer vender 34 lotes públicos

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) enviou à câmara um projeto de lei pedindo autorização para alienar 34 terrenos nos bairros Novos Horizontes, Monte das Oliveiras e Santa Rita II. Na prática, o Executivo quer vender os lotes e aplicar o dinheiro arrecadado no Fundo Municipal para Combate a Enchentes, iniciativa que também precisa ser aprovada pelos vereadores.

Em setembro de 2014, a prefeitura já havia colocado parte destes mesmos terrenos para serem leiloados, mas, de acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, Demetrius Gomes, não houve interessados na compra na época. O Executivo chegou a estimar na data a arrecadação de R$ 2,7 milhões com a as alienações nestes bairros que seriam investidos em infraestrutura. Agora, a prefeitura disse que não é possível fazer estimativas antes da aprovação da lei e que os preços “dependem da variação do mercado”. Foto: Arquivo / O Liberal

Dos 34 terrenos disponíveis, a intenção da prefeitura é vender 19 e permutar 15, entre imóveis residenciais e comerciais. A arrecadação será investida em equipamentos, obras e ações públicas de combate as inundações. Este projeto é um dos quatro pedidos feitos pelo prefeito com relação ao mesmo assunto, batizados de “pacote contra enchentes”.