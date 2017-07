Prefeitura oferece consultoria para elaboração de currículos

A Secretaria de Desenvolvimento de Nova Odessa passa a oferecer consultoria para elaboração de currículos. Semanalmente um profissional de uma agência de empregos estará na cidade atendendo os candidatos para tirar dúvidas de como elaborar um currículo atrativo.

Os atendimentos vão ocorrer às terças-feiras, das 9h às 11h30, no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), que fica junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Esta é mais uma importante parceria firmada pela Administração e que tem objetivo de ajudar o candidato na sua recolocação no mercado de trabalho”, explicou o diretor de Planejamento, Paulo Bichof. De acordo com ele, não é necessário agendamento prévio para ter acesso ao serviço. “Basta o candidato comparecer no CTVP no dia e horário estipulados”, afirmou.