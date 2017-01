Prefeitura de Nova Odessa flagra descarte na Av. Brasil

Um homem foi flagrado descartando entulhos e grama na Avenida Brasil, em Nova Odessa. Ele foi identificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e multado em R$ 600. Em menos de uma semana, este foi o quarto flagrante de descarte registrado.

Na última segunda-feira (9), uma equipe de prefeitura seguia pela via quando notou o homem parado com uma saveiro e a caçamba do veículo estava carregada com entulhos e grama. A placa do carro era de São José dos Pinhais, no Paraná. “O rapaz é funcionário de uma empresa que está prestando serviços na cidade. Falamos para ele sobre a legislação municipal que proíbe o descarte de entulhos e materiais e orientamos para que fosse ao Ecoponto do Monte das Oliveiras, que é o local apropriado para receber este tipo de material”, explicou o assessor da Secretaria de Meio Ambiente José Carlos de Castro.

Segundo o profissional, em menos de uma semana, este foi o quarto flagrante de descarte irregular. “Voltamos do recesso no dia 4 e já tivemos outras três ocorrências de pessoas tentando descartar entulhos em local proibido”, afirmou.

De acordo com a lei municipal, o descarte de entulhos e outros materiais em áreas irregulares é tipificado como crime ambiental, com multa que varia de R$ 500 a R$ 5 mil. Denúncias de descarte de material irregular podem ser feitas pelo telefone (19) 3476.8600. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ecoponto do Jardim Monte das Oliveiras

No Ecoponto do Jardim Monte das Oliveiras, a população pode descartar entulhos de construção civil (até 1m³ por pessoa), móveis usados, restos de poda, aparelhos eletrônicos, pneus (quatro unidades por pessoa) e materiais recicláveis. A unidade não recebe resíduos orgânicos, perigosos, industriais, hospitalares e farmacêuticos, animais mortos, lâmpadas fluorescentes e nem pilhas e baterias.

O Ecoponto está localizado na Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com a Rua Aristides Réstio, e funciona de segunda a sexta-feira, semana das 7h às 17h30, aos sábados das 7h às 17h30 e aos domingos das 7h às 13h.