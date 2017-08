Prefeitura de Nova Odessa cobra R$ 22 mil de sindicato

A Prefeitura de Nova Odessa resolveu apelar para a Justiça para resolver a “queda de braço” com o sindicato dos servidores, envolvendo danos ao patrimônio público. Na última sexta-feira o Executivo ingressou com a ação no valor de R$ 22 mil para substituir vidros e outras estruturas que teriam sido danificadas pela cola usada para afixar cartazes do movimento grevista, deflagrado no final de abril. De acordo com o setor de serviços urbanos, 14 departamentos públicos foram afetados, desde Rodoviária e Paço Municipal, até unidades de saúde, escolas e creches municipais.

A versão da administração é que um dia após a greve, solicitou que a entidade sindical retirasse os cartazes e esperou por meses uma ação. Ao constatar que o material seria de difícil remoção, a prefeitura chegou a contratar uma terceirizada que avaliou que a retirada causaria danos as estruturas. Fotos dos cartazes aderidos aos vidros foram anexados tanto ao processo administrativo quanto ao recente judicial.

Já o sindicato diz que pediu a liberação de 11 diretores sindicais de seus cargos para realizar a limpeza, mas teve a solicitação negada. O diretor da instituição, Adriano do Carmo, também fala que a prefeitura usou produtos removedores como thinner, o que teria causado uma reação química e a adesão do material. Apesar disso, como forma de sátira, a entidade chegou a gravar um vídeo removendo com água, sabão e uma espátula, a cola dos vidros do Paço Municipal. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais como forma de questionamento ao orçamento feito pelo Executivo.