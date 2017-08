Prefeitura de N.Odessa flagra sete imóveis com irregularidades

A Prefeitura de Nova Odessa flagrou nesta terça-feira sete apartamentos com irregularidades nos residenciais Jardim Fibra e das Árvores, conjuntos construídos com o financiamento do programa federal Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 11 imóveis foram fiscalizados pelo Executivo a pedido da CEF (Caixa Econômica Federal), que recebe as denúncias de uso irregular das unidades.

Do total de imóveis checados, um estava à venda, três se encontravam desocupados e outros três ocupados por terceiros, segundo relatou o diretor de Habitação, Angelo Réstio, o Nenê Réstio. Nas outras quatro unidades as denúncias foram consideradas improcedentes. Agora, os proprietários deverão responder diretamente à Caixa sobre a situação flagrada pelos técnicos da prefeitura e correm o risco de perder os apartamentos. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os dois residenciais estão no alvo de recentes polêmicas sobre a ocupação. No final de junho, o vereador Tiago Lobo (PC do B) que já ocupou o cargo em Habitação, disse que até o final deste ano o Executivo deve receber outras 42 notificações para fiscalização vindas da CEF. O Residencial Jardim Fibra, que recebeu R$ 8,5 milhões em investimento, foi entregue à população em 2013 e conta com 144 unidades habitacionais. Localizado no bairro Sítio Triunfo, o loteamento é formado por casas com área privativa de 41 metros quadrados.