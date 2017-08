Prefeito pede agilidade sobre ‘pacote contra enchente’

O prefeito de Nova Odessa e presidente do Consórcio PCJ, Benjamim Bill Vieira de Souza, deu mais um passo na constituição da força-tarefa para revitalização do Ribeirão Quilombo. O prefeito esteve reunido essa semana com o vereador Vagner Barilon para pedir agilidade no trâmite dos projetos de leis chamados de “pacote contra enchentes”, protocolados na Câmara Municipal na segunda-feira.

“Reconheço e respeito a independência entre os poderes constituídos, mas começou a chover e esse assunto demanda atenção, já que não queremos novamente as famílias ribeirinhas sofrendo com enchentes. O Barilon sempre foi um grande parceiro no desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Hídrica e em todos os assuntos relacionados ao abastecimento municipal. Tenho certeza de que ele entendeu a nossa demanda e poderá conversar com os demais vereadores”, explicou Bill.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Barilon, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente na Câmara, adiantou que conhece os projetos e colaborou na sua elaboração. “Desde a criação do Plano de Sustentabilidade Hídrica estamos tratando dessa questão das enchentes e da necessidade de recarga do lençol freático. Esses projetos completam a legislação que começou a ser implantada em 2014”, disse.