Prefeito de NO quer alterar licenças dos servidores

Para tentar conter os servidores em seus postos, o prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB), encaminhou à câmara dois Projetos de Lei que alteram os regimes de licença para os servidores. O primeiro deles corta as licenças sem remuneração para servidores tratarem de problemas pessoais. Já o segundo abre opção para que os funcionários com direito a licença prêmio recebam em dinheiro o descanso previsto por Lei.

Em nota a assessoria de imprensa da prefeitura disse que somente neste ano seis afastamentos sem remuneração, por até dois anos, foram concedidos a categoria e outras 55 licenças-prêmio. “A licença sem remuneração visa atender apenas casos urgentes e excepcionais, contudo o benefício vem sendo pleiteado para atendimento de interesses particulares, comprometendo a atividade e o serviço público”, justificou o Executivo em nota. A Secretaria de Educação é a pasta que mais sofre com as baixas sendo necessário a abertura de contratação de servidores temporários para preencher os espaços vagos.

Já com relação ao pagamento em substituição ao descanso para licença prêmio, a prefeitura defendeu que a opção poderá ser solicitada em casos excepcionais, justificados pelo chefe responsável pelo setor e com a permissão do servidor. “É importante esclarecer que o objetivo da proposta não é gerar custo com a alteração, pelo contrário, é incentivar o servidor ao descanso integral, conforme a natureza da lei que criou o benefício”, escreveu a assessoria.