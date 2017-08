Prefeito Bill exonera cinco secretários

A Prefeitura de Nova Odessa publicou nesta terça-feira quatro portarias exonerando os secretários de Administração, Educação, Governo e Saúde, além da retirada de cargo comissionado da secretária de Planejamento e Finanças da cidade.

A decisão, de acordo com o Executivo, é para adequar os cargos à nova lei complementar, que transformou secretários e secretários adjuntos em agentes políticos e os retirou do regime da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). Apesar das exonerações serem consideradas burocráticas, o Executivo fez mistério sobre as recontratações no primeiro escalão.

LEIA TAMBÉM: N. Odessa inicia atualização vacinal

Foto: Arquivo / O Liberal

“As nomeações, sejam elas com as mesmas autoridades ou não, é de competência exclusiva do prefeito. O que pode ser afirmado é que o prefeito não deixará as secretarias com atividades descontinuadas ou mesmo permitirá o comprometimento dos serviços”, escreveu a assessoria de imprensa questionada sobre possíveis substituições.