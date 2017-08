PRD termina com R$ 10,9 milhões negociados

Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Nova Odessa negociou R$ 10,9 milhões com o PRD (Programa de Regularização de Débitos), que teve a segunda edição de 2017 encerrada na última sexta-feira (18). Durante o período em que o programa esteve aberto, 3.500 contribuintes solicitaram suas adesões e puderam negociar débitos em aberto com a Administração com descontos de até 100% nos juros e parcelamentos em até 60 meses para pessoas físicas e 96 meses para pessoas jurídicas.

“Realizamos duas edições do PRD, uma entre abril e junho e outra entre julho e início de agosto. Programas como este têm objetivo de ajudar o contribuinte a regularizar sua situação e acredito que o objetivo foi atingido”, afirmou a secretária de Finanças, Mara Beatriz Kilmeyers.

Ela destacou que embora o total negociado ultrapasse R$ 10 milhões, apenas uma parte do valor já entrou nos cofres públicos. “Do total negociado, cerca de R$ 2 milhões foram pagos à vista. O restante será quitado de forma parcelada, de acordo com o parcelamento escolhido pelo contribuinte”, explicou.