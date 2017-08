Polícia autua dois por dirigirem bêbados

Dois homens foram autuados pela Polícia Militar de Nova Odessa após serem flagrados dirigindo bêbados. O caso mais recente ocorreu na madrugada deste sábado. Um engenheiro eletricista de 31 anos e morador de Santa Bárbara d’Oeste, perdeu o controle da direção na Avenida Ampélio Gazetta e bateu no muro da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa). No local, os policiais fizeram o teste do etilômetro (bafômetro) e constaram 0,81 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Na madrugada de sexta-feira um contador de 43 anos também perdeu o controle da direção e bateu em um poste de luz na Avenida Doutor Carlos Botelho, em frente a Secretaria de Educação de Nova Odessa. Seu teste do bafômetro revelou um índice de 0,94. Além da embriaguez também foi constatado que o motorista estava com sua habilitação vencida desde 2014 e o licenciamento do veículo não era pago há mais de dois anos.

Nenhum dos dois se feriu e ambos aguardam soltos o resultado do exame de sangue para responder ao processo por crime de trânsito.