PM mantém viatura em agência dos Correios

A PM (Polícia Militar) de Nova Odessa mantém há duas semanas ao menos uma viatura o dia todo em frente à agência dos Correios do município. A denúncia foi feita ao LIBERAL por moradores e comerciantes da cidade e flagrada pela reportagem. A assessoria de imprensa dos Correios disse que a iniciativa é da própria Polícia Militar por conta das frequentes ocorrências de roubos e furto na unidade. A PM não se manifestou sobre o caso.

Os Correios de Nova Odessa foram alvos de criminosos três vezes em dois meses. Os crimes ocorreram entre os dias 22 de junho e 24 de agosto. Em duas das ocorrências, os bandidos fugiram levando dinheiro. O valor, no entanto, não foi divulgado.

O último assalto aconteceu na manhã do dia 24 de agosto. Três homens armados renderam funcionários e clientes e fugiram com o dinheiro que estava nos caixas e dois celulares. Por conta do roubo, a agência retomou o atendimento somente no dia 28. Desde então, segundo moradores, uma viatura da PM fica o dia todo estacionada em frente aos Correios.