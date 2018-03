Pintor é preso com mais de 40 peças de roupas furtadas em NO

Um pintor de 36 anos foi preso nesta terça-feira (20), em Nova Odessa, por receptação de roupas furtadas. Na casa dele, no Jardim Santa Rita 1, policiais militares encontraram 42 peças com etiquetas. A mercadoria foi furtada de uma loja localizada no município no dia 10 de março. Foto: Arquivo / O Liberal

O flagrante aconteceu por volta das 17 horas, na Rua Walter Manzato. Policiais receberam informações anônimas de que em uma residência naquele endereço havia grande quantidade de produto ilícito.

No local, se depararam com o pintor, conhecido nos meios policiais pelo apelido de Toti. Questionado sobre a denúncia, o suspeito acabou confessando que guardava em sua casa grande quantidade de peças de roupas ainda com etiquetas, produtos de receptação.

O pintor alegou ter comprado de um menor pelo valor de R$ 100. O proprietário da loja compareceu na delegacia e reconheceu as roupas como sendo de seu estabelecimento. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação.