Perito aponta diferença de R$ 5,7 mi em permuta

Agora, o especialista em avaliações imobiliárias Maurício Guartieri de Oliveira emitiu um novo parecer informando que não só a diferença em 2015 era milionária, como hoje o terreno público valeria cerca de R$ 15,7 milhões a mais do que o prédio privado, graças à construção do Corredor Metropolitano no local.

O caso está sendo avaliado através de uma ação popular movida pelos vereadores de oposição Antonio Teixeira (PT) e Cláudio Schooder, o Leitinho (PV), que convocaram uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para prestar contas do andamento do processo. A sentença da juíza da 2ª Vara, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, deve sair nos próximos dias, mas uma decisão anterior já havia bloqueado os bens envolvidos na transação.

“O que me causou mais espanto foi o fato de na manhã antes da votação os vereadores de base já estarem fazendo uma festa no clube com bolo, para comemorar uma permuta que chegou em regime de urgência”, pontuou Teixeira.

Os parlamentares prometem a abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar o caso, independente da sentença judicial. “Queremos saber quem levou vantagem nesta troca. O que sabemos até agora é que nós perdemos”, finalizou.

Apuração

Em nota a prefeitura afirmou que o primeiro laudo feito é de inteira responsabilidade do perito contratado na época e que está disposta a acionar na Justiça o profissional caso fique comprovado o erro.

O Executivo também afirmou que se “foi induzido ao erro”, cancelará a permuta devolvendo o antigo clube. “Não houve prejuízo ao município porque nada foi edificado na área. O único prejuízo será a possível suspensão das atividades no Clube da Melhor Idade, já que não há recursos para pagamento do aluguel”, escreveu a assessoria de imprensa. Apesar disto, a prefeitura também afirmou que encontrou inconsistências no novo laudo que serão contestadas judicialmente.

Com relação as declarações feitas pelos vereadores, o secretário de Governo, Wagner Morais, disse que o evento no clube foi uma apresentação do projeto e não uma comemoração. A Braspark foi procurada, mas não retornou os contatos da reportagem.