Pelé deixa câmara e assume secretaria em Nova Odessa

Feliz com a nomeação, Pelé diz que ainda este mês deve anunciar a chegada de uma grande empresa ao município. “Acredito fazer o certo, porque 90% dos pedidos que eu recebo na câmara são por emprego. Esta é uma forma de ajudar o município nesta área”, comentou o parlamentar, que já foi diretor do Procon (Fundação de Proteção ao Consumidor) na cidade.

Ainda sem data oficial para nomeação, o vereador prepara sua saída da câmara. Como os suplentes diretos Angelo Réstio (PMDB) e Levi Tosta (PSB) também foram nomeados recentemente para cargos no Executivo, a cadeira vai ser ocupada por Claudio de Campos, o Borá (PMDB), que teve 578 votos na eleição passada. A prefeitura não informou se já ofereceu o posto de líder do governo para outro parlamentar. Foto: Arquivo / O Liberal

O líder do governo na Câmara de Nova Odessa, o vereador Elvis Garcia, o Pelé (PSB), deixará o posto no Legislativo para assumir a pasta de Desenvolvimento Econômico na prefeitura. O anúncio foi feito pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), nesta terça-feira, mas desde o início de maio já havia especulação sobre a sua nomeação para a pasta, que estava vaga desde o ano passado.

“Claro que não vou negar que se isso tiver uma repercussão negativa lá na frente, vou ficar chateado, mas acho que é o certo a ser feito”, comentou, fazendo alusão à “tradição” de a população não reeleger vereadores que deixam a cadeira por cargos na prefeitura.

“O Elvis é jovem, tem ideias inovadoras, está informado sobre os movimentos da economia nacional e já trabalha, desde o início do ano, para nos ajudar a expandir o parque industrial e gerar emprego. Ao assumir a pasta ele terá a autoridade que precisa para representar o município junto aos empresários, implantar novos cursos e especializações e buscar novos investimentos”, declarou o prefeito, por meio de nota.

Hoje Nova Odessa conta com 5,5 mil empresas instaladas no município, a maioria delas no ramo metalúrgico e têxtil, segundo informou a assessoria de imprensa do Executivo.