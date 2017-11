Paróquia São Jorge festeja 20 anos em Nova Odessa

A Paróquia São Jorge, em Nova Odessa, está celebrando 20 anos em 2017. Além da programação religiosa, serão realizados eventos sociais. Às sextas-feiras, ocorrem os shows de prêmios a partir das 19h30. Aos sábados, será realizada a quermesse com shows musicais, também após às 19h30. E aos domingos, às 12h será realizado almoço, sendo que neste domingo, haverá costela de chão, e às 18h ocorre a venda de pastéis. Os eventos ocorrem durante o mês, com entrada gratuita, no Salão de Eventos James Leroy Voughan. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na programação musical, aos sábados, serão realizados shows de Edilson Mineirinho e André da Viola e Abel, que ocorrem hoje, do Grupo Alto Astral, no próximo dia 18, e de Marcelo Neves e Jadher, no dia 25. E na costela de chão deste domingo, haverá ainda show da dupla Jeferson e Jonhatan. O evento tem apoio da rádio VOCÊ (AM 580) e contará com apresentação do radialista Cesar Polidoro.

Todas as religiões. Para o Padre Itamar Gonçalves, responsável pela Paróquia São Jorge, a comemoração dos 20 anos é um momento importante para perceber a importância da Igreja. “São 20 anos de esforço para ajudarmos as pessoas a se encontrarem consigo mesmo e com Deus”, enfatiza o religioso ao LIBERAL.