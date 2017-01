‘Padaria’ vendia, na verdade, produtos de limpeza

Foto: Divulgação

As suspeitas de irregularidades na execução do Projovem em Nova Odessa começaram a ser apontadas pela câmara. Os responsáveis pelo programa federal chegaram a participar de um debate promovido pelo Poder Legislativo em 2010, ocasião em que o então presidente da Casa de Leis, Vagner Barilon (PSDB) apresentou fotos do local onde supostamente eram comprados os refrigerantes e os lanches – pão com mortadela – fornecidos aos alunos dos cursos de capacitação.

Na ocasião, o parlamentar constatou que no endereço que constava na nota fiscal e onde deveria funcionar a SIl Comércio de Lanches e Rotisserie Ltda, no Parque Rodrigues, na Capital, havia, na verdade, uma loja de produtos de limpeza. “Para minha surpresa, no endereço da nota fiscal onde os lanches e o refrigerante eram comprados funciona uma loja de materiais de limpeza”, disse, à época, o vereador.

O valor pago por cada lanche (R$ 3,59), isso em 2010, também assustou o vereador. “Todavia, na prática, o que se viu foi a entrega de lanches de má qualidade, mal armazenados, pois além de serem entregues em recipientes e embalagens totalmente inadequados, o carro que fazia o transporte não era refrigerado e os lanches chegavam entre 13h e 14h, mas só eram servidos aos alunos por volta de 15h30 (…) Muitos alunos relataram que passaram mal em razão do consumo desses alimentos”, traz trecho da ação.

Um dos instrutores do programa disse em depoimento que “os lanches pareciam ter amanhecidos de um dia para o outro”.