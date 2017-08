Paciente morre após esperar por vaga de UTI

Um homem de 47 anos morreu na noite desta sexta-feira depois de ficar esperando durante uma semana por transferência do Hospital Municipal de Nova Odessa. Dependente químico, Augusto Lino de Souza deu entrada na unidade no sábado, encaminhado por uma clínica de reabilitação, onde passou os últimos três meses em tratamento. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a versão dos amigos e familiares, Souza foi diagnosticado com pneumonia fúngica, um tipo mais raro e que precisava de medicação própria. “Logo me informaram que ele precisava ser transferido para ter essa medicação, já que não isso não havia disponível no hospital daqui, mas infelizmente isso não foi feito”, desabafou a ex-esposa Rita de Cássia Araújo.

A amiga da família Simone Alcantara postou a história nas redes sociais. Por telefone a assessoria de imprensa da prefeitura negou que não tivesse os medicamentos e disse que o paciente estava inscrito na Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) desde a sua internação.