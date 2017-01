Operador de máquina é preso por fazer ‘gato’ em relógio de energia

Um operador de máquina de 47 anos foi preso na noite desta segunda-feira (2), em Nova Odessa, suspeito de fazer um “gato” de energia elétrica. Ele mora em uma casa de fundo, no Jardim Santa Rosa, e aproveitou que a moradora que reside no imóvel da frente estava viajando, para fazer uma ligação clandestina no relógio de força dela.

O crime foi descoberto na tarde desta segunda-feira, quando a copeira C.B.F., de 54 anos, chegou de viagem. Tanto ela como o suspeito moram de aluguel. A moradora comunicou o caso para a proprietária dos imóveis e para a polícia. Foto: Arquivo / O Liberal

A equipe de perícia criminal esteve no local e confirmou a existência do “gato”. Os profissionais também constataram um desvio de água supostamente realizado pelo operador de máquina, o que será melhor apurado durante a investigação.

O suspeito foi conduzido à delegacia do município e autuado em flagrante por furto. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira arbitrou fiança de R$ 1 mil para o operador responder ao crime em liberdade. O valor não foi pago e ele foi encaminhado para a cadeia de Sumaré.