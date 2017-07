Obras em centro de fisioterapia devem durar 6 meses

O prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) anunciou uma reforma no Centro de Fisioterapia do Hospital Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. Ao todo a obra deverá durar seis meses e consumir R$ 215 mil, sendo R$ 200 mil provenientes de emenda do deputado estadual Chico Sardelli (PV) e os outros R$ 15 mil de contrapartida do município. O Executivo agora aguarda a autorização do governo estadual para abrir a licitação.

estrutura. Entre as alterações a serem executadas no imóvel estão a troca de piso e parte elétrica, além da substituição das divisórias de madeira por granilite. O projeto prevê também adequação da área de atendimento com criação de uma recepção e sala para funcionários, obras de acessibilidade nos banheiros, além de cobertura com toldo e nova rampa de acesso.

O Centro de Fisioterapia também será repintado e a piscina usada na hidroterapia terá uma nova lona para cobertura com o objetivo de atender melhor.