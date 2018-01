Obra de ampliação da ETE Quilombo chega a 90%

As obras de ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, em Nova Odessa, alcançaram 90% do total. A benfeitoria tem investimento de R$ 6,832 milhões na implantação da 3ª fase da ETE, com a construção de mais um tanque e reator para ampliar a capacidade de tratamento de todo o esgoto coletado na cidade. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza visitou o canteiro de obras na última semana para acompanhar o andamento dos trabalhos.

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), responsável pelo saneamento, aplica o recurso de R$ 5,997 milhões, obtido a fundo perdido da Cobrança PCJ Paulista do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), do Governo do Estado, com a contrapartida de R$ 835 mil. Ocorrerá a instalação de novo reator anaeróbio/aeróbio, o 4º módulo do sistema U-BOX utilizado na ETE Quilombo.

LEIA TAMBÉM: Clube da Melhor Idade recebe inscrições neste mês

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Com a Estação de Tratamento de Esgoto funcionando de modo ampliado desde junho de 2015, Nova Odessa trata 100% do esgoto das residências coletado no município. A ampliação permitirá tratar mais 46 litros de esgoto por segundo, garantindo a disponibilidade do serviço a mais 20 mil moradores, como forma de planejar o crescimento populacional dos próximos anos.