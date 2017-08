Nova Odessa “venderá” folha de pagamento

Foi publicado nesta terça-feira (22) edital abrindo licitação para “compra” da folha de pagamento dos servidores municipais de Nova Odessa. Atualmente a CEF (Caixa Econômica Federal) gerencia e opera os créditos provenientes do salário da categoria. Em nota, a assessoria de imprensa do Executivo disse que espera que as instituições financeiras interessadas paguem ao menos R$ 1,8 milhão pelo direito de operar as contas dos 1,4 mil servidores municipais. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Tradicionalmente, a prática de leiloar a folha de pagamento visa arrecadar recursos para os cofres públicos. Apesar do rendimento previsto na modalidade “melhor oferta”, a Prefeitura de Nova Odessa negou que esteja adotando a medida como forma de reforço financeiro.

“A licitação está sendo feita pelo fato de o atual contrato (de 60 meses) com a CEF encerrar em outubro próximo”, justificou a assessoria. “Dessa forma, não se trata de uma medida para arrecadação, mas dar continuidade ao serviço mediante regular processo licitatório, como exige o TCE [Tribunal de Contas do Estado de São Paulo]”, finaliza o órgão. Atualmente a folha de pagamento mensal dos servidores de Nova Odessa gira em torno de R$ 5,3 milhões.