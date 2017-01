Nova Odessa terá delegado titular no segundo semestre

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Odessa informou nesta segunda-feira (30) que a cidade deve ter um delegado titular a partir do segundo semestre deste ano, após reunião de um grupo de vereadores com o delegado seccional de Americana, Paulo Tucci.

O grupo ainda debateu a necessidade do aumento do efetivo da Polícia Civil no município, oferecendo inclusive o fornecimento de funcionários públicos para auxiliar no atendimento e outros setores da delegacia de Nova Odessa.

Foto: Câmara Municipal de Nova Odessa / Divulgação

Outra reivindicação dos vereadores foi a criação da Delegacia Seccional de Sumaré, que diminuiria o fluxo de casos na Seccional de Americana e atenderia melhor, além do município sede, também as cidades de Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa.

O grupo de vereadores foi formado pela presidente da CM de Nova Odessa, Carla Lucena (PSDB), e os vereadores Avelino Xavier Alves (PSDB), Elvis Garcia (PSB), Sebastião Gomes do Santos (PMDB) e Tiago Lobo (PC do B).

Segundo a presidente da Câmara, a ideia da reunião com o delegado seccional se deu após a constatação do déficit de funcionários na Polícia Civil do município.

“Temos um delegado que atende em esquema de plantão em Nova Odessa, o trabalho dele tem sido elogiado, mas quando se fala em atendimento, o tempo de espera é muito demorado. Fomos conversar com o delegado porque sentimos que a Polícia Civil é a que mais está necessitando de mão de obra no momento. Nossa preocupação é com a Segurança de Nova Odessa e temos que unir nossas forças para tentar resolver o problema no município”, ressaltou.