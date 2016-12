NO tem 1.469 pedidos de isenção de IPTU para 2017

A Prefeitura de Nova Odessa recebem 1.469 pedidos de isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2017. O prazo para aposentados e pensionistas protocolarem os pedidos terminou no último dia útil do mês de novembro, conforme determina a lei de anistia.

“Agora, os documentos entregues estão sendo analisados e os pedidos deferidos serão comunicados por correspondência aos proprietários no início de janeiro. Caso o proprietário não receba o comunicado e receba o carnê do imposto, ele deverá comparecer na Central de Atendimento para tomar ciência do motivo do indeferimento e entrar com recurso, se possível”, explicou a responsável pelo setor de Rendas e Tributação da prefeitura, Cátia Sirlene de Oliveira.

Serão beneficiados com a isenção do imposto os proprietários que possuam apenas um imóvel em terreno de no máximo 500 metros quadrados e residam nele. Além disso, só pode pedir a isenção aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos mensais de benefício.

Os carnês devem ser distribuídos até o início do ano e a data para pagamento da parcela única, com desconto de 10%, será 10 de fevereiro. Em 2016, mais de 1.200 pessoas tiveram os pedidos deferidos e ficaram isentas do pagamento do imposto.