Nova Odessa notificou 289 proprietários de terrenos

Nos 20 primeiros dias do ano a Prefeitura de Nova Odessa distribuiu 289 notificações para proprietários de terrenos e calçadas sujas. Estão entre as irregularidades mato alto, entulhos ou falta de reparos. De acordo com a administração municipal, o “aperto” na fiscalização é uma tentativa de evitar a proliferação de animais peçonhentos, além do mosquito Aedes aegypti.

Para a diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela, as notificações são questão de saúde pública. “Realizamos constantemente ações com o objetivo de conscientizar a população sobre importância de manter terrenos limpos, sem mato ou entulho. Nossa equipe está nas ruas analisando locais que precisam de intervenção e notificando os moradores para que promovam a limpeza”, explicou

Depois de notificados, os proprietários têm até sete dias para realizar os melhoramentos no espaço. Caso contrário, é aplicada uma multa de aproximadamente R$ 600, variando com o tamanho do terreno, segundo a legislação municipal.

Em nota, a assessoria de imprensa do Executivo ressaltou que além das ações de conscientização da população – a cidade tem uma legislação específica que proíbe o descarte de lixo em áreas inapropriadas – a administração também vem intensificando a limpeza das áreas públicas.

Denúncias de irregularidade podem ser feitas pelo telefone 3476-8600 ou diretamente no paço municipal.

