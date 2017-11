Nova Odessa ganha posto do Sebrae Aqui

Nova Odessa conta, agora, com uma unidade do Sebrae Aqui – espaço para atendimento e orientação dos pequenos e microempreendedores. A inauguração do espaço, que foi o 100º da rede a ser inaugurado no Estado de São Paulo, funcionará em uma sala na Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Durante a inauguração do Sebrae Aqui de Nova Odessa, o prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB), também assinou o convênio do programa Sesi-SP Atleta do Futuro, que busca promover a formação e cultura esportiva para crianças e jovens entre 6 e 17 anos, contribuindo para o desenvolvimento do futuro cidadão.

Além disso, foi feita a assinatura do termo de compromisso para instalação do Sebrae Aqui nas cidades de Artur Nogueira, Hortolândia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Pedreira e Rio das Pedras.

PARCERIA

A instalação do Sebrae Aqui em Nova Odessa é fruto de uma parceria do Sebrae-SP com a prefeitura, Acino, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Americana, Sincomércio (Sindicato do comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagens de Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d’Oeste e Sumaré) e Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana). O convênio para instalação do posto na cidade foi assinado em junho deste ano.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) e do presidente do Sebrae-SP, Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, dentre outras autoridades.