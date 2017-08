Nova Odessa é melhor cidade da RPT para reflorestamento

Nova Odessa é melhor cidade da RPT no quesito, mas ainda a assim ocupa a modesta 50ª colocação no ranking. Em seguida, aparecem Santa Bárbara (54ª), Americana (60ª) e Sumaré (63ª). O mapeamento foi executado desde abril por geólogos e técnicos da Irrigart, uma empresa privada de pesquisa ambiental contratada pela Agência das Bacias PCJ, com base no geoprocessamento.

Dentre os 67 municípios que compõem as Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), os que fazem parte da RPT (Região do Polo Têxtil) concentram baixo potencial de reflorestamento. A urbanização desenfreada provocou a redução drástica das áreas verdes presentes nas áreas urbanas e periurbanas.

Foto: Divulgação

Imagens de satélite permitiram a apuração detalhadas das características do solo, da vegetação e dos recursos hídricos da região.

Todos os dados coletados vão orientar, a partir de agora, o Plano Diretor de Recomposição Florestal. Até o final do ano, todos os municípios serão orientados pela agência a desenvolver um plano local para incentivar o reflorestamento de áreas degradadas e garantir a preservação das áreas.

Foram analisadas as sub-bacias de contribuição presentes em 15.466,36 quilômetros quadrados cortados pelos rios Atibaia, Camanducaia, Capivari, Corumbataí, Jaguari, Jundiaí e Piracicaba.

No âmbito de todas as bacias, o município de Nazaré Paulista aparece na liderança do ranking, com 17,43 quilômetros quadrados de áreas verdes em áreas urbanas e periurbanas. No índice IFU – que podia variar de 0 a 2 -, a cidade alcançou a marca de 1,89. No mesmo quesito, as cidades da RPT alcançaram índices que variaram de 1,18 (Nova Odessa, a melhor colocada) a 0,78 (Hortolândia, a pior).

Prefeituras têm de fazer investimentos

De acordo com Patrícia Barufaldi, diretora técnica da Agência das Bacias PCJ, o índice IFU representa a capacidade média de cada município em preservar pontos verdes. E, para reverter o quadro preocupante das regiões superurbanizadas, as prefeituras serão orientadas a investir em políticas de urbanismo que, por exemplo, valorizem recuos (que favoreçam o aparecimento de jardins e facilitem a infiltração de água no solo).

Também serão sugeridas políticas de compensação para incentivar um produtor rural, por exemplo, a reservar trechos da gleba para reflorestamento ciliar.

O estudo completo revelou que 61% da área total dos 67 municípios que formam as Bacias PCJ – cerca de 9 mil quilômetros quadrados – possuem potencial para reflorestamento, considerando as áreas já protegidas por lei e as ocupadas por atividades agrícolas diversas.

“Até dezembro, serão elaborados mapeamentos pontuais, para a discussão individualizada das estratégias de reflorestamento com os municípios.