Nova Odessa congela 30% do orçamento

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta sexta-feira que congelou 30% da dotação orçamentária municipal de 2017. A ação de contingenciamento foi tomada pelo recém-formado Comitê de Planejamento Administrativo, criado esta semana para reduzir os custos da administração e torná-la eficiente.

O percentual foi calculado em relação à receita líquida de 2016 e o orçamento esperado em 2017. Não estão inclusos na medida os gastos com a folha de pagamento dos servidores. Foto: Divulgação

Na prática, é como se as secretarias precisassem “ignorar” a existência de parte do orçamento. O presidente do novo comitê, Ricardo Ongaro, que também é diretor da Coden (Companhia de Desenvolvimento), diz que a prioridade nos próximos dois meses é analisar os projetos.

“Estamos conversando com os gestores de cada pasta para que façam um levantamento das necessidades de seus setores e se programem. A partir de março, vamos analisar as ordens de serviços, pedidos etc. Claro que, em casos de urgência e emergência, teremos uma postura diferenciada”, garantiu.

Fazem parte também do grupo a secretária de Finanças, Mara Kilmeyers, o diretor de Programas e Projetos Educacionais, Achile Fosco, e o diretor financeiro da Coden, Brauner Feliciano.

O prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) disse que assim como o comitê financeiro, o novo grupo ajudará o município a encarar a crise.

“Vamos seguir economizando, mas buscaremos também aplicar de forma mais eficiente nossos recursos, aproveitar melhor a mão de obra e materiais que já possuímos”, explicou.