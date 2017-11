Nova Odessa caminhará pelo combate ao câncer infantil neste domingo

No evento também serão distribuídos panfletos sobre o assunto. “Vamos caminhar cerca de dois quilômetros, no sentindo Hospital Municipal, passando pela Rua XV de Novembro”, explicou a organizadora.

A coordenadora regional do Hospital, Cristina Galhardo, está organizando o evento em Nova Odessa. Para ela os pais hoje vivem uma rotina corrida e muitas vezes não conseguem prestar atenção em alterações no corpo dos filhos. “O projeto veio para informar. Às vezes uma dor repetitiva na perna, manchas roxas pelo corpo, o ‘olho de gato’ em fotos podem passar despercebidos. Faltam informações para os pais sobre os primeiros sintomas e é isso que queremos sanar”, comentou. Foto: Arquivo / O Liberal

Neste domingo (26) cerca de 300 pessoas devem se reunir em frente ao Paço Municipal de Nova Odessa para chamar atenção para o combate ao câncer infantil. Esta é a segunda vez que a cidade recebe a caminhada Passos que Salvam, promovida pelo Hospital do Câncer de Barretos, simultaneamente em 650 cidades de todo o país, desde 2012. A intenção é alertar os pais para os primeiros sintomas da doença que podem aumentar em 50% as chances de cura das crianças.

Os interessados em participar da caminhada podem adquirir um kit, que contém uma camisa, boné e mochila da campanha, por R$ 35. Os valores arrecadados serão revertidos em prol da causa e para o atendimento das crianças feito no Hospital do Câncer Infantojuvenil. O kit está sendo vendido em dez pontos diferentes em Nova Odessa, incluindo academias, farmácias e no prédio do Sindicato dos Servidores, no Jardim Bela Vista. Maiores informações podem ser adquiridas no telefone 99673-4444.