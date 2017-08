Nova Odessa assina contrata para leilão de veículos

O contratado terá direito a 5% do valor arrecadado com as vendas. São seis motos, duas ambulâncias, uma retroescavadeira e outros 15 veículos oficiais. A maior parte deles é apenas carcaça e que, de acordo com nota do Executivo foi levada até a região de chácaras por não apresentar mais condições de uso e os custos para conserto serem “demasiadamente altos”.