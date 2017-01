Nova Odessa alerta para riscos de nadar em represas

Após a morte do garçom Renan Caldas de Souza, de 38 anos, que foi vítima de afogamento ao nadar em uma represa de Nova Odessa, a Coden (Companhia de Desenvolvimento) emitiu um alerta informando que utilização das represas no município para o lazer é proibida. Souza morreu no último dia 10 e foi a segunda morte por afogamento registrada na cidade em 2017. No dia 1º de janeiro, o ajudante de pintor José Martins dos Anjos Júnior, de 26 anos, morreu afogado ao nadar em uma represa no bairro Vale dos Lírios, também em Nova Odessa. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“As nossas represas têm seu perímetro delimitado por cercas e propriedades particulares, no entanto, algumas pessoas insistem em invadir a área”, afirmou o diretor-presidente da Coden, Ricardo Ongaro. Segundo o profissional, as áreas possuem placas sobre a proibição de acesso por pessoas não autorizadas.

“É um risco muito grande o uso das represas para banho. As áreas não foram projetadas para esta finalidade e, por terem o solo irregular, aumentam as chances de afogamento”, explicou. Ongaro reforçou ainda que, por não serem área para o lazer, as represas não contam com infraestrutura para uso. “As represas são utilizadas para o abastecimento da cidade e a presença de banhistas gera riscos de contaminação”, afirmou.