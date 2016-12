A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta semana que o número de notificações a proprietários de terrenos com acúmulo de mato alto, entulho e outros objetos que ofereceram riscos à população teve um aumento de 718% em 2016, em comparação com 2015.

Segundo a Diretoria de Meio Ambiente, Parques e Jardins do município, de janeiro a novembro deste ano, nada menos que 3.273 notificações foram feitas após reclamações ou constatações por parte de funcionários, enquanto que, durante todo o ano de 2015, apenas 400 notificações haviam sido registradas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A administração lembra ainda que, apesar do aumento no número de notificações, nem todas chegam a virar multa, uma vez que os proprietários são orientados a realizar a limpeza do local e somente quando isso não é respeitado é que a multa pode ser aplicada.

Autos de infração

Em contrapartida, os números de autos de infração aplicados neste ano caiu de 31 em 2015 para apenas 18 em 2016. Os autos são efetuados quando os fiscais da prefeitura constatam situações de degradação ambiental no município.

A diretora de Meio Ambiente, Parque e Jardins de Nova Odessa, Fernanda Dagrela, destacou a conscientização da população e o investimento em políticas públicas de preservação como os principais motivos da redução no número de autos de infração.

“Houve uma mudança no comportamento dos possíveis infratores. Com o aumento das notificações, o flagrante de descarte irregular de entulho em áreas públicas, por exemplo, foi menor”, ponderou.