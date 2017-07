N. Odessa inicia atualização vacinal

De acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim São Jorge e Jardim Alvorada estarão abertas das 8h às 16h nos dias 15 e 22 para a ação. “Seria realizada uma ação itinerante, mas por questões de segurança decidimos manter a vacinação apenas nas UBSs”, disse Cocato. “É muito mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. Elas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo humano. Convido os moradores a participarem desta importante campanha”, finalizou.