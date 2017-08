Mutirão tem meta de recolher 10 toneladas de lixo eletrônico

Foto: Mariana Ceccon - O Liberal

Para evitar o descarte irregular de lixo eletrônico o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) promoveu neste sábado um mutirão de recolhimento destes equipamentos em frente à Prefeitura de Nova Odessa. O prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB), que também é presidente do consórcio, disse que a meta é recolher cerca de 10 toneladas com a ação. “Vamos criar um museu do lixo eletrônico, já que recolhemos muitas câmeras e objetos bem antigos”, pontuou. “É uma ação para evitar que as pessoas joguem esses lixos nas ruas e terrenos. Todo mundo está cooperando”, pontuou.

Entre 8h e 16h uma equipe da prefeitura e do consórcio ficaram à disposição para a coleta de processadores, teclados, notebooks, impressoras, celulares, entre outros equipamentos. Ação semelhante acontecerá em Sumaré no próximo dia 16 e em Santa Bárbara d’Oeste no dia 21 de outubro. Monte Mor, Capivari e Elias Fausto também estão no calendário do Consimares com programações em outubro e novembro.

