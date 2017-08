Mutirão recolhe eletrodomésticos, celulares e computadores

“Muitas pessoas acabam acumulando determinados materiais em sua casa ou então descartam em qualquer lugar por não saberem que existem cuidados específicos com determinados produtos, entre eles os eletroeletrônicos”, explicou o superintendente do Consimares, o engenheiro Valdemir Aparecido Ravagnani.

“O nosso intuito com o mutirão é, exatamente, incentivar a população a retirar de casa estes produtos que não utiliza mais para que possamos providenciar o descarte correto, sem prejudicar o meio ambiente”, continuou.

Segundo ele, a ação terá início em Nova Odessa e depois será realizada nas outras seis cidades que integram o Consimares. Ravagnani destacou que foi firmada para esta ação uma parceria com a empresa Brasil Reverso, que será responsável por dar a destinação final adequada aos eletroeletrônicos arrecadados.

LEIA TAMBÉM: Em Nova Odessa, sistema vai reaproveitar lodo de esgoto

“Não basta apenas recolher estes produtos. É preciso que eles tenham o descarte correto, sem prejudicar o meio ambiente”, frisou.

Diretora de Meio Ambiente de Nova Odessa, Fernanda Dagrela comemorou a parceria firmada com o Consimares. “O mutirão é chamado de ‘Atualize, Descarte, Recicle’. Queremos com esta iniciativa incentivar a população a reciclar os produtos e, novamente, conscientizar sobre o papel de cada cidadão no cuidado com o meio ambiente”, disse. Foto: Arquivo / O Liberal

“Esta ação parece simples, mas tem um reflexo importantíssimo no meio em que vivemos. O lixo eletrônico quando descartado incorretamente traz prejuízos imensuráveis à natureza e também aos seres humanos. Contamos com a população da cidade em mais esta ação”, disse.

MATERIAIS QUE PODEM OU NÃO SER DESCARTADOS

Confira os itens que podem ou não ser descartados durante o Mutirão de Coleta de Eletroeletrônicos:

PERMITIDO:

CPU e servidor, fonte, memória, processador, HD, drive de CD e DVD, cooler, mouse, teclado, estabilizador, notebook;

Impressora, scanner, fax, copiadora, modem, roteador, decodificador;

Celular, telefone, walkie-talkie, rádio comunicador, aparelho de CD/DVD/Blueray, som, cabos e fios em geral;

Monitor LCD, plasma, eletrodomésticos (sanduicheira, secador de cabelo, ferro de passar, chuveiro, etc);

Eletrodomésticos linha branca (geladeira, fogão, microondas, lavadora de louça e roupas, purificador de água, ar condicionado, etc).

NÃO PERMITIDO

Lâmpadas de qualquer natureza, pilhas e baterias de celular avulsas, CDs, DVDs, fitas VHS, disquete, toner e cartucho de impressora.