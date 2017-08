Mutirão arrecada cinco toneladas em aparelhos

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Um caminhão lotado de monitores, CPUs e televisores, uma bag com capacidade para 1000 litros repleta de celulares, outra do mesmo tamanho cheia de capas de fitas VHS e DVDs e mais uma transbordando placas de computadores. Três tanquinhos de lavar roupa, um fogão, metros e mais metros de fios, entre outros materiais. Este é o resultado do primeiro Mutirão de Coleta de Eletroeletrônicos que aconteceu sábado (26) em Nova Odessa e obteve um saldo de 5 toneladas de produtos arrecadados.

“Por ser a primeira edição deste evento, nossas expectativas de adesão foram superadas. Tivemos a cooperação da população que atendeu ao chamado e veio durante todo o dia descartar conscientemente os produtos que estavam sem uso em suas casas. Além dos eletroeletrônicos, tivemos também descarte de materiais recicláveis que também terão a destinação final adequada. Esta foi uma importante ação de conscientização, que será realizada anualmente e fará parte do calendário de eventos de nossa cidade”, disse a diretora de Meio Ambiente, Fernanda Dagrela.

“Ficamos muito felizes por esse evento e pela quantidade de produtos arrecadados. Com esta ação, evitamos que estes materiais acabassem descartados irregularmente em nossas estradas e terrenos”, disse o prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza, que é presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), responsável pelo evento em parceria com a Prefeitura e a empresa novaodessense Brasil Reverso.