Mulher volta de viagem e descobre que casa foi invadida por ladrões

Mais uma moradora de Nova Odessa teve a casa arrombada e furtada por criminosos enquanto viajava. A autônoma M.F.L., de 33 anos, chegou em casa, na madrugada de sábado (7), depois de uma viagem de 15 dias, e encontrou a residência toda revirada. Os ladrões levaram eletrônicos, acessórios, roupas e talões de cheques. A vítima mora na Rua Jequitibás, no Jardim Alvorada.

De acordo com ela, o cadeado do portão lateral da casa estava danificado e o vitrô da janela do banheiro, aberto. Os bandidos levaram dois alto-falantes, um home theater, uma mesa de som, três televisões de 55, 40 e 32 polegadas, aspirador de pó, liquidificador, cafeteira, cinco panelas elétricas, secador, DVD, telefone, óculos de sol, relógios, dois talões de cheques, entre outros.

LEIA TAMBÉM: Ladrões invadem loja e levam 450 óculos de grau e de sol

Foto: Arquivo / O Liberal

A vítima disse que a casa não tem câmeras de segurança nem alarme, apenas seguro residencial.

Semana passada, duas famílias, também de Nova Odessa, tiveram as casas invadidas e furtadas enquanto viajavam. Os crimes foram descobertos quando as vítimas retornaram de viagem após as festas de final de ano. As ocorrências foram registradas nos bairros Parque Residencial Klavin e Green Village. Os três casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.