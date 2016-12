Uma mulher de 60 anos perdeu R$ 2,2 mil após aceitar carona de desconhecidos, em Nova Odessa. Sob ameaça de um revólver, ela foi obrigada a se dirigir a uma agência bancária onde mantém conta e a sacar a quantia. O crime ocorreu na última quarta-feira, mas só chegou ao conhecimento da Polícia Civil nesta quinta-feira.

A vítima B.A.T.S. relatou que ao sair da casa de um conhecido, na Rua dos Cajueiros, no Jardim Capuava, por volta das 11 horas desta quarta-feira, um casal se aproximou e começou a conversar com ela. A vítima disse que estava indo para o Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) e o casal ofereceu carona. Eles disseram que estavam indo para o hospital, porque a mulher não estaria se sentindo muito bem.

Foto: Arquivo/O Liberal

A vítima aceitou a carona e o casal, antes de anunciar o crime, passou na casa dela para que pudesse deixar as sacolas que carregava. Próximos do destino, os suspeitos falaram que B. não desceria do carro, pois seguiram para a agência bancária onde ela tem conta.

Ao chegar na frente do banco, o autor mostrou a arma que tinha embaixo da camisa e orientou a vítima entrar, sacar R$ 2,2 mil e sair sem falar com ninguém. Ela entrou acompanhada da mulher que estava com o suspeito, fez o saque e retornou para o carro, um modelo Sedan preto fosco, com uma batida na porta do motorista.

O casal fugiu com o dinheiro e o celular da vítima e a abandonaram na área central da cidade. A mulher registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira.

